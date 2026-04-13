Vitória de Magyar na Hungria abre caminho a degelo das relações com UE

Magyar prometeu tornar a Hungria um forte aliado da UE e da NATO e reconstruir os laços abalados por anos de conflito.

Ponto de viragem para a Ucrânia

A Ucrânia também foi um dos países que celebrou, em particular, a derrota de Orbán, dado que a Hungria era, até agora, o travão dentro da UE que bloqueou empréstimos à Ucrânia e pacotes de sanções contra a Rússia.





A expectativa mais imediata é que a nova liderança abra caminho para um empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia, que está congelado há semanas devido às objeções de Orbán.



Diplomatas e agências de classificação de riscos cautelosos

“Isto significa que pelo menos 6,4 mil milhões de euros do mecanismo de resiliência e recuperação deverão ser libertados rapidamente, fortalecendo a economia real e consolidando ainda mais a vitória de Tisza", o partido de Magyar, disse Mujtaba Rahman, director-geral do Eurasia Group.





Magyar prometeu conduzir uma ampla campanha anticorrupção, que procura satisfazer as exigências da União Europeia, incluindo maior independência judicial e concursos públicos, para libertar os fundos.

c/ agências

Viktor Orbán sempre representou um desafio para a União Europeia, dado aos frequentes conflitos sobre questões que vão desde a imigração à sua proximidade à Rússia.Por este motivo, a vitória do opositor Péter Magyar foi recebida pelos principais líderes da UE como um momento potencial de mudança radical ao fim de 16 anos de conflito entre Bruxelas e Budapeste.A presidente da Comissão Europeia foi das primeiras a reagir à vitória de Magyar e até o fez por duas vezes.A porta-voz de Ursula von der Leyen confirmou que a presidente falou já com o vencedor e ambos concordaram “numa cooperação próxima no futuro”."Com a maioria de dois terços que nos permite alterar a Constituição, vamos restaurar o sistema de pesos e contrapesos", prometeu Magyar. "Vamos aderir à Procuradoria Europeia e garantir o funcionamento democrático do nosso país”, acrescentou.O presidente da Ucrânia disse estar “pronto para avançar” com a cooperação com a Hungria, afirmando que “sempre procurou boas relações de vizinhança com todos na Europa”.Volodymyr Zelensky salientou, no X, que está pronto para “reuniões e trabalho construtivo conjunto para o benefício de ambas as nações, bem como para a paz, segurança e estabilidade na Europa”.No entanto, as agências de classificação de risco como a S&P Global e a Fitch Ratings, bem como alguns diplomatas da UE, estão céticos quanto à possibilidade de libertação de qualquer verba ainda disponível no âmbito do financiamento para a recuperação pós-pandemia na Hungria.Diplomatas e analistas afirmam que as comparações com as eleições polacas de 2023, quando o gabinete pró-UE do primeiro-ministro Donald Tusk garantiu a rápida libertação de fundos da UE com a promessa de reverter as políticas nacionalistas do seu antecessor, podem ser erradas."Não há vontade de libertar o dinheiro apenas com promessas, como a UE fez com Tusk na Polónia, que não conseguiu cumprir a maioria das promessas", disse um diplomata da EU, citado pela Reuters.