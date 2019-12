MAI com total confiança em comandante da polícia apesar de pico de criminalidade na Praia

A posição foi assumida em entrevista à agência Lusa pelo ministro Paulo Rocha, numa altura em que a capital cabo-verdiana enfrenta um pico de crimes violentos, nomeadamente homicídios e assaltos com armas de fogo.

A Polícia Nacional de Cabo Verde é liderada desde 2016 pelo superintendente-geral Emanuel Moreno.

"Total e absoluta confiança [no diretor nacional]. Não tenho nenhuma dúvida disso (...) Tem sido incansável na busca das melhores soluções para a segurança e para a corporação", afirmou Paulo Rocha, que lidera desde 2016 o Ministério da Administração Interna (MAI) de Cabo Verde.

Nas últimas semanas, além do pico de criminalidade violenta na Praia - 17 homicídios desde o início do ano contra 11 em todo o ano de 2018 -, a Polícia Nacional enfrentou a morte de dois agentes, casos envoltos em polémica.

O diretor nacional da Polícia Nacional de Cabo Verde, Emanuel Moreno, disse em 26 de novembro que tudo indica que a morte de um agente, baleado por outro polícia no final de outubro, resultou de um "acidente".

"Do nosso ponto de vista o que aconteceu é um acidente. Em princípio é um acidente, segundo consta, e vamos aguardar pelos resultados das investigações", afirmou Emanuel Moreno.

O caso está em investigação e o agente, de 37 anos, suspeito de assassinar o colega a tiro durante uma operação num bairro da cidade da Praia, está em prisão preventiva, por decisão do tribunal, desde 23 de novembro.

"Penso que nestas alturas é fundamental aguardarmos com serenidade até conhecermos - como eu disse desde o primeiro dia - com exatidão todas as circunstâncias que rodearam aquele crime, por forma a depois também podermos tomar as medidas que se impõem. Penso que nesta altura a única coisa que podemos desejar é que o inquérito continue a correr de forma rápida e que o julgamento, que de certeza ocorrerá, seja esclarecedor", disse o ministro, questionado pela Lusa sobre este caso.

O crime aconteceu em 29 de outubro, quando o Serviço de Piquete foi chamado, através do centro de comando, para uma diligência em Tira Chapéu, considerado dos mais problemáticos bairros da capital cabo-verdiana.

Segundo a versão divulgada pela Polícia Nacional, ao aperceberem-se da presença policial, os suspeitos puseram-se em fuga, mas imediatamente foram perseguidos, resultando um disparo de armas de fogo que terá atingido mortalmente o agente de primeira classe.

"O que na minha esfera de competência devo fazer é aguardar para saber depois como me posicionar e que medidas tomar. É isto que eu quero conhecer para saber qual o caminho a seguir, em função do esclarecimento que se fará", acrescentou Paulo Rocha.

Também na ilha de Santiago, mas no município da Assomada, um agente da Polícia Nacional, de 41 anos, foi encontrado sem vida, num terreno, em 20 de novembro.

A autópsia médico-legal concluiu que morreu devido a uma hemorragia digestiva, conforme os resultados divulgados pela Polícia Judiciária de Cabo Verde, que investigou o caso, juntamente com o Ministério Público.

Contudo, o caso continua a ser abordado publicamente, com dúvidas lançadas nas redes sociais e imprensa local, face à alegada boa preparação física do agente e ao seu envolvimento em operações que conduziram à detenção de traficantes de droga.

"Os dados que nós temos garantem dizer que é forte a especulação", começou por dizer o ministro Paulo Rocha, reafirmando que a investigação a este caso concluiu que se "tratou de morte natural".

"Eu não estou em condições de colocar em causa este laudo médico. A especulação que se faz deve ter base, deve ter matéria, porque pura e simplesmente não se pode começar a desconfiar de tanta gente", afirmou.

Daí que, desafia Paulo Rocha, "quem tem dúvidas" sobre este caso deve "agir em conformidade".

"Muito mais do que especular e criar desconfiança e medo, em como o agente poderá ter sido morto, é agir. Se se quer pôr em causa um laudo é agir em conformidade, da nossa parte não temos dúvidas e confiamos nas instituições do país", rematou.