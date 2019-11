Maior depósito de lixo da China está lotado 25 anos antes do previsto

O aterro sanitário de Jiangcungou, em Shanxi, no norte de China, foi construído em 1994 e era espectável manter-se ativo até 2044. Com o tamanho de 100 campos de futebol, o aterro foi construído para receber 2.500 toneladas de lixo por dia. Em vez disso, recebe 10.000 toneladas. É o maior aterro sanitário do país.