Maioria dos portugueses que vive no Reino Unido não deve ser afetada pela quarentena

A maioria dos portugueses que vive em território britânico não deve ser afetada pela quarentena, que a partir de hoje, é imposta a que viaja para Portugal, a partir do Reino Unido. O presidente da Associação Migrantes Unidos lembra que o período de isolamento de 14 dias não é obrigatório para quem tenha a vacinação completa contra a Covid-19. Por isso, Paulo Costa acredita que esta medida não vai impedir os portugueses de visitar o país de origem.