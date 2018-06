Mais de 100 desaparecidos após naufrágio na ilha de Sumatra na Indonésia

Centenas de trabalhadores das equipas de resgate - incluindo forças militares e policiais - estão a ajudar nas buscas. As autoridades também utilizaram um robô submarino equipado com uma câmara para tentar encontrar o barco, segundo informções do Jakarta Post.







Vários familiares dos passageiros desaparecidos abraçaram-se e choraram enquanto esperavam por notícias no porto de Tigaras, de acordo com as fotografias captadas no local.





O lago Toba tem uma área de cerca de 1.145 quilómetros quadrados e localiza-se numa antiga cratera vulcânica. É um dos principais destinos turísticos do país.





Neste momento, a Indonésia encontra-se no pico alto da temporada turísitca, devido aos milhões de pessoas que viajam para o Festival Islâmico Eid. Até ao momento, as autoridades não confirmaram se algum turista estrangeiro estava entre os desaparecidos.











As operações de resgate foram interrompidas horas depois do naufrágio devido à chuva e retomadas nesta terça-feira. “As buscas começaram por volta das sete da manhã. As condições são melhores do que na noite passada”, disse Sri Hardianto, funcionário do Ministério dos Transportes da Indonésia.