Mais de 100 migrantes do campo de Moria já chegaram à Alemanha

O grupo de 109 migrantes, composto em sua maioria por famílias com filhos doentes, desembarcou no aeroporto de Hannover (região central da Alemanha) vindo da Grécia, segundo as televisões RTL e NTV.

Esta chegada de migrantes acontece depois de o Governo alemão acordar na segunda-feira que vai propor acolher 1.500 refugiados de Moria, a maioria famílias com crianças, depois do incêndio que devastou o campo onde moravam mais de 12.000 pessoas.

Esta decisão foi tomada após um acordo interno alcançado entre a chanceler alemã, Angela Merkel, e o ministro do Interior alemão, Horst Seehofer.

Na semana passada, o próprio Seehofer anunciou que Alemanha e França acordaram em receber um grupo de 400 menores de Moria, sendo que a Alemanha receberia entre 100 e 150.

Este acordo consiste em que o resto seja transferido para outros oito países europeus - Finlândia, Luxemburgo, Holanda, Eslovénia, Croácia, Portugal e Bélgica, mais a extracomunitária Suíça - que também o aceitaram.

Os Verdes e a esquerda alemã, os partidos de oposição, e o Partido Social-Democrata (SPD), um parceiro da coligação do bloco conservador de Merkel, criticaram o Governo por aceitar apenas o número de menores mencionados por Seehofer na semana passada.

A presidente do SPD, Saskia Esken, instou o Executivo na segunda-feira a ir além do que foi comprometido até agora à luz da dimensão da "catástrofe humanitária" em Moria.

O ministro do Interior manteve uma linha dura no passado em relação ao acolhimento de refugiados e a pressão nos últimos dias concentrou-se nele, depois do incêndio na semana passada que deixou desabrigadas as mais de 12.000 pessoas do campo de migrantes de Moria, na Ilha de Lesbos, na Grécia.