Mais um barco humanitário sem autorização para atracar num porto europeu

Dois anos depois do navio Aquarius há um novo barco humanitário sem autorização para atracar num porto europeu e que tem 180 migrantes a bordo. Trata-se do "Ocean Viking", da Organização Não-Governamental "SOS Méditerranée". Está há 8 dias em alto mar.