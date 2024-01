Malásia acusa antigo ministro de corrupção

O antigo ministro das Finanças Daim Zainuddin, de 85 anos, que tinha acabado de receber alta do hospital, compareceu, na segunda-feira, perante a justiça numa cadeira de rodas.

Daim declarou-se inocente da acusação de não declarar 71 bens, desde carros de luxo até uma série de empresas, propriedades e terrenos, crime punível com uma pena máxima de cinco anos de prisão.

No final da audiência no tribunal, Daim disse que o primeiro-ministro Anwar Ibrahim era "um lobo em pele de cordeiro que clamava por reformas", mas em vez disso abusou das instituições governamentais para perseguir os inimigos políticos.

O antigo ministro, que deixou o cargo há mais de 20 anos, defendeu que a investigação tem motivação política e os procuradores têm feito vista grossa à corrupção entre aliados do atual governo.

Daim lembrou que o Ministério Público acabou por retirar no ano passado 47 acusações de corrupção contra o atual vice-primeiro-ministro malaio, Ahmad Zahid Hamidi.

"Não estou muito preocupado com o meu destino agora. Deixem Anwar atirar tudo contra mim. Mas temo pelo destino do meu país", disse Daim.

Na semana passada, a esposa de Daim também se declarou inocente de uma acusação semelhante. Daim, um dos magnatas mais ricos do país, insistiu que os seus ativos no estrangeiro foram o resultado de atividades comerciais e investimentos legítimos.

Daim ocupou a pasta das Finanças entre 1984 e 1989 e novamente entre 1999 e 2001, no governo do então primeiro-ministro Mahathir Mohamed, atualmente com 98 anos.