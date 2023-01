Malásia condena profanação do Corão na Holanda e na Suécia

O governo malaio condena nesta forma as ações de umJá na quinta-feira, o ministro malaio dos Negócios Estrangeiros tinha convocado o embaixador sueco no país para expressar a “objeção e deceção” por parte do Governo, exigindo a medidas mais firmes depois de“A Malásia reitera que o fanatismo, o racismo e qualquer forma de profanação das Sagradas Escrituras, independentemente da religião, são inaceitáveis e devem ser condenados”, defendeu o MNE malaio, exigindo às autoridades suecas a adoção de “medidas sérias” para combater “todas as formas de violência e ódio contra o Islão”.

Acrescenta que o direito à liberdade de expressão implica “certas responsabilidades” e pediu à Organização de Cooperação Islâmica e ao Conselho de Direitos Humanos da ONU para que a questão da proteção dos vários livros religiosos seja abordada “com urgência".





De acordo com a imprensa local , centenas de manifestantes reuniram-se esta sexta-feira junto às embaixadas da Suécia e dos Países Baixos.A Malásia é um país de grande maioria de religião muçulmana (cerca de 60 por cento da população). O primeiro-ministro malaio, Anwar Ibrahim, considerou que os dois ataques foram