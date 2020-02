Mali assume diálogo com jihadistas

“Hoje tenho o dever e a missão de criar todos os espaços possíveis e de fazer tudo para que, de uma maneira ou de outra, possamos alcançar alguma tranquilidade. Como o número de mortes no Sahel está a tornar-se elevado, acredito que está na hora de ouvir certas vozes”, afirmou o Presidente.



A região do Sahel compreende uma faixa de entre 500 a 700 quilómetros de largura e 5400 quilómetros de comprimento, estendendo-se desde o deserto do Saara, a norte, à savana do Sudão, a sul.

. O facto é que as ações de "neutralização", realizadas principalmente por soldados franceses, não impediram a ameaça.O ano de 2019 foi o mais mortífero do Sahel. Segundo as Nações Unidas (ONU),Ibrahim Boubacar Keita assumiu abertamente uma prática já em funcionamento. Contudo, feita discretamente. “Sempre foram mantidos contactos com ospara permitir trocas de prisioneiros”, explicou.Em 2019, um chefe dos serviços de informações militares e o advogado Hassan Barry, conhecido por defender supostos, encontraram-se com Amadou Koufa, o chefe da Frente de Libertação do Macina, no centro do país.. Em causa está o acelerar das operações militares na área.

Em menor escala, estão outras iniciativas que também foram realizadas discretamente. Boubacar Ba, do Centro de Análise e Segurança do Saara, explicou que, “com o acordo das autoridades, trabalhou com um subgrupo da Frente de Libertação do Macina em cinco municípios do círculo de Mopti”.





Acrescentou que conseguiu “um acordo verbal sobre a reabertura de escolas - sob condição de que sejam regidas por moradores locais, centros de saúde ou até a garantia de mercados e feiras”. A ideia de negociar com líderes jihadistas, já lançada em 2016, antes de ser abandonada sob pressão francesa, voltou a ser divulgada publicamente após o "diálogo nacional inclusivo". Este terminou a 22 de dezembro de 2019.





Quanto à resposta do Governo, esta não foi muito clara. Mas a chegada, no final de 2019, de células do Estado Islâmico mudou tudo.





No final de janeiro, o alto representante do Presidente para o centro do Mali, Dioncounda Traoré, afirmou que tinha "enviado emissários para [Amadou] Koufa e Iyad [ag Ghali]", os dois principais líderesno país.

"Estamos prontos para construir pontes de diálogo com todos, em algum momento devemos sentar-nos à mesa e conversar", referiu Traoré.





Os fundamentalistas foram expulsos em 2013 graças a uma intervenção militar internacional liderada pela França. Mas as extensas áreas do país, sobretudo no norte e no centro, escaparam ao controlo estatal e são, na prática, geridas por grupos rebeldes armados.