Mali. Coronel Goita apresenta-se como chefe da junta que derrubou o Presidente

Em declarações prestadas aos jornalistas, declarou: “”.Ladeado por militares armados, acrescentou: “”.O coronel Goita tinha aparecido na televisão na noite de terça para quarta-feira, quando foi anunciado por um grupo de militares a criação deste comité que levou à demissão do presidente Keita, mas não tinha falado.Estas declarações foram feitas depois de se encontrar com dirigentes do Estado na sede do Ministério da Defesa.“Era meu dever reunir-me com os diferentes secretários-gerais, para que lhes pudéssemos garantir o nosso apoio em relação à continuidade dos serviços do Estado”, disse.“Depois do acontecimento de ontem, que conduziu à mudança do poder, era nosso dever dar a nossa posição a estes secretários-gerais para que eles possam trabalhar”, prosseguiu.

O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, anunciou a demissão horas depois de ter sido afastado do poder num golpe liderado por militares, após meses de protestos e agitação social.