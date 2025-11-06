Mamdani escolhe equipa veterana para assumir câmara de Nova Iorque

"Nos próximos meses, eu e a minha equipa vamos construir uma câmara capaz de cumprir as promessas desta campanha", garantiu Mamdani, democrata que se define como socialista, na sua primeira conferência de imprensa como presidente eleito.

"Formaremos uma administração que seja igualmente competente e com compaixão, guiada pela integridade e disposta a trabalhar tão arduamente como os milhões de nova-iorquinos que chamam a esta cidade a sua casa", acrescentou.

A equipa de transição incluirá duas ex-vice-presidentes de câmara, Maria Torres-Springer e Melanie Hartzog, a ex-presidente da Comissão Federal do Comércio, Lina Khan, e Grace Bonilla, diretora da United Way de Nova Iorque, uma organização sem fins lucrativos dirigida a residentes com baixos rendimentos.

A estratega política Elana Leopold atuará como diretora executiva da equipa, noticiou a agência Associated Press (AP).

Mamdani afirmou que estas autoridades o vão ajudar a conduzir a transição, enquanto se adapta da "poesia da campanha" à "bela prosa da governação", uma referência irónica a uma frase utilizada pelo ex-governador Mario Cuomo, pai de um dos seus adversários na corrida para presidente da câmara, o ex-governador Andrew Cuomo.

Com 34 anos, Mamdani será o presidente da câmara mais jovem da cidade em mais de um século, e enfrenta agora a tarefa de implementar a sua abrangente agenda de acessibilidade à habitação, ao mesmo tempo que assume o comando do maior departamento de polícia, departamento de saneamento e sistema escolar do país.

Entre as promessas da sua campanha estão creches gratuitas, transportes públicos gratuitos, supermercados geridos pela câmara municipal e um novo Departamento de Segurança Comunitária, que pretende ampliar uma iniciativa municipal já existente, que envia profissionais de saúde mental, em vez de polícias, para responder a determinadas chamadas de emergência.

Embora tenha apresentado a sua eleição como uma rutura com o padrão político, a sua equipa de transição inclui figuras conhecidas das duas administrações anteriores.

Mamdani, que foi alvo de críticas durante a campanha por declarações antigas onde criticou o Departamento de Polícia de Nova Iorque, reiterou hoje a sua intenção de manter a atual comissária da polícia da cidade, Jessica Tisch. A comissária recusou-se a dizer se aceitaria o cargo.

O comissário do Corpo de Bombeiros da cidade, Robert Tucker, anunciou hoje a sua demissão, com efeitos a partir do próximo mês.

Mamdani já enfrenta críticas de republicanos de âmbito nacional, incluindo o Presidente Donald Trump, que ameaçou repetidamente cortar o financiamento federal à cidade caso Mamdani ganhe as eleições.

Ao descrever hoje o seu objetivo de "preparar a cidade para Trump", Mamdani afirmou ainda estar aberto a conversar com o chefe de Estado sobre "formas de trabalhar juntos para servir os nova-iorquinos".

Trump manifestou hoje, numa conferência de imprensa, estar aberto à ideia de trabalhar com o futuro presidente da câmara.

"Vamos ajudá-lo. Queremos que Nova Iorque tenha sucesso. [Vamos ajudar] Um pouco, talvez", indicou.