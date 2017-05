Manifestação contra Macron em Paris

Jorge Almeida - RTP 08 Mai, 2017, 16:18 / atualizado em 08 Mai, 2017, 16:25 | Mundo

A manifestação em Paris foi marcada pela CGT, a Confederação Geral dos Trabalhadores de França, contra as políticas económicas anunciadas no programa de Emmanuel Macron.



No protesto, na Praça da República, ocorreram alguns confrontos com a polícia de intervenção e há a registar pelo menos um detido.Uma das medidas mais polémicas do programa de Macron é o corte de cerca de 120 mil trabalhadores da função pública.Do programa também consta uma redução da carga fiscal e cortes de impostos para as empresas. Uma política de liberalismo económico e de integração europeia prometida pelo futuro presidente francês.