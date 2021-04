Manifestantes desafiam recolher obrigatório em Minneapolis

Os manifestantes reuniram-se em frente à esquadra de polícia no Brooklyn Center, no subúrbio de Minneapolis.De acordo com relatos dos meios de comunicação locais,Algumas das empresas da zona que não foram pilhadas foram defendidas por civis armados.





No domingo, durante um controlo de trânsito no Brooklyn Center, uma agente branca disparou, alegadamente "acidentalmente", contra o afro-americano Daunte Wright, de 20 anos, de acordo com uma conferência de imprensa realizada segunda-feira pelo chefe de polícia local, Tim Ganno.