Manifestantes pelo clima multados em mil libras por danificar pintura

“Podem esquecer a nossa terra verde e agradável enquanto a extração de petróleo continuar a danificar campos agrícolas o que significa que vamos ter lutar por comida”, disse Hannah Hunt na altura em que se colou à moldura.



Esta terça-feira, os dois manifestantes foram condenados por um tribunal de Westminster por danos contra uma obra de arte. Hunt e Lazarus consideraram-se inocentes, citando os artigos 10 e 11 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que defende a liberdade de expressão e ajuntamentos.



Apesar das alegações dos dois manifestantes que fazem parte do movimento “Just Stop Oil”, o juiz Daniel Sternberg rejeitou a defesa dos jovens, explicando que os danos causados foram “significativos e não triviais” e os acusados foram “descuidados” e causaram dano “sem desculpa legal”.



Os dois manifestantes foram condenados a 18 meses de pena suspensa e terão de pagar à Galeria Nacional cerca de 540 libras cada, o que totaliza o custo dos danos. O tribunal disse também que se os manifestantes voltarem a criar problemas criminais durante o próximo ano e meio o caso será reaberto e Hunt e Lazarus poderão ser mandados para a prisão.



O quadro “Hay Wain” foi pintado em 1821 e mostra um cenário rural. No dia 4 de julho, Hunt e Lazarus colaram posters sobre a pintura com estradas e fábricas poluidoras no horizonte. Durante as alegações de defesa, os manifestantes explicaram que tentaram, ao colar os posters, não danificar a pintura, depois de receberem conselhos de um especialista em arte.



Apesar das explicações, o tribunal alegou que a pintura teve de ser removida do museu para ser restaurada.