Manifestantes repelidos com gás lacrimogéneo para Trump tirar fotos numa igreja

Tear gassing and rubber bullets to clear the White House protests half an hour before curfew. #protests2020 #blacklivesmatter #JusticeForGeorgeFloyd #dcprotests pic.twitter.com/3I2AxGphFY — Michael Galant (@michael_galant) June 1, 2020

Pouco antes do toque de recolher obrigatório imposto na capital norte-americana devido aos protestos, os manifestantes que protestavam pacificamente junto à Casa Branca foram dispersados com gás lacrimogéneo, granadas de atordoamento e balas de borracha.localizada perto da Casa Branca, e que ficou degradada na sequência de atos de vandalismo à margem dos protestos contra o racismo da noite anterior.Ao chegar à chamada igreja dos presidentes, onde deflagrou um incêndio na noite de domingo, o presidente dos EUA protagonizou uma sessão fotográfica que se prolongou por 17 minutos.Enquanto os manifestantes eram dispersados, Donald Trump discursava nos jardins da Casa Branca onde se autointitulou. O presidente norte-americano classificou os protestos contra a morte do afro-americano George Floyd como “terror interno” e prometeu mobilizar recursos “civis e militares” para conter “os motins e as pilhagens” e “restaurar a segurança” no país.

Bispa acusa Trump de usar igreja como “adereço"

For the sake of George Floyd, for all who have wrongly suffered, and for the sake of us all, we need leaders to help us to be “one nation, under God, with liberty and justice for all.” — Presiding Bishop Michael Curry (@PB_Curry) June 2, 2020

A bispa da Diocese Episcopal de Washington diz estar “indignada” por a polícia norte-americana ter usado gás lacrimogéneo e balas de borracha para abrir caminho para Donald Trump.”, disse Mariann Budde, bispa diocesana.Budde diz que a mensagem do presidente dos EUA está em desacordo com os valores de compaixão e tolerância adotados pela Igreja e descreveu a visita de Trump como uma oportunidade de usar a igreja e a Bíblia como “pano de fundo”.”, disse Budde à CNN."Ele não rezou. Ele não mencionou George Floyd, não mencionou a agonia das pessoas que foram sujeitas a este tipo de expressão horrível de racismo e supremacia branca por centenas de anos”, disse ainda Budde. “Precisamos de um presidente que possa unificar e curar. Ele fez o oposto disso e nós ficámos a remediar os estragos", concluiu a líder da diocese.Michael Curry, o primeiro afro-americano líder da Igreja Episcopal dos EUA, acusou Trump de usar a igreja e a Bíblia para “fins políticos”.“Pelo bem de George Floyd, por todos os que sofreram injustamente, e pelo bem de todos nós, precisamos de líderes para nos ajudar a ser “uma nação, sob Deus, com liberdade e justiça para todos””, escreveu Curry na sua conta do Twitter.





Também o arcebispo de Washington, Wilton Gregory, se pronunciou sobre a atitude de Trump, considerando “desconcertante e repreensível que qualquer instalação católica se permita ser tão flagrantemente usada e manipulada de uma maneira que viole os nossos princípios religiosos”.



Lembrando o papa João Paulo II, que dá o nome à igreja, Gregory sublinhou que “ele certamente não toleraria o uso de gás lacrimogéneo e outros impedimentos para silenciá-los, dispersá-los ou intimidá-los por uma oportunidade fotográfica em frente a um local de culto e de paz”.



“Este presidente está a destruir tudo”

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, também criticaram a inesperada visita de Trump à Igreja Episcopal de São João.”, declararam os dois deputados num comunicado publicado na segunda-feira. “Atirar gás lacrimogéneo a manifestantes pacíficos sem provocação, só para que o presidente pudesse posar no exterior de uma igreja, desonra cada valor que a fé nos ensina”, acrescentam.

Instando Trump a “respeitar a dignidade e os direitos dos americanos”, Pelosi e Schumer afirmam que “nesta altura desafiante, a nossa nação precisa de uma verdadeira liderança”. Os deputados acusam Trump de uma atitude de “cobardia, fraca e perigosa” por alimentar a “discórdia, o fanatismo e a violência”.





Joe Biden, candidato democrata à Casa Branca, também criticou a sessão fotográfica de Trump com uma Bíblia na mão. “Gostava que a abrisse [a Bíblia] de vez em quando, em vez de apenas acenar com ela. Se a tivesse aberto, poderia ter aprendido alguma coisa”, disse Biden. O candidato acusa o presidente dos EUA de estar a usar os militares contra os norte-americanos e de estar mais preocupado com a sua reeleição.







George Floyd, o afro-americano de 46 anos, morreu a 25 de maio em Minneapolis, no Estado de Minnesota, asfixiado por um polícia que lhe pressionou o pescoço com o joelho durante cerca de nove minutos. Floyd foi detido por suspeita de ter tentado pagar com uma nota falsa de 20 dólares num supermercado.A morte do afro-americano motivou a saída à rua de milhares de pessoas em várias cidades dos EUA. Alguns dos protestos acabaram em confrontos entre a polícia e os manifestantes e já foram feitas mais de cinco mil detenções.Entre os protestos, existem também manifestações pacíficas e há, inclusivamente, exemplos de solidariedade por parte de vários agentes policiais que se juntam às marchas contra o racismo e a violência policial.