Manifesto enviado à família. Suspeito diz recusar cumplicidade "com crimes do opressor"





"Já não estou disposto a permitir que um pedófilo, violador e traidor lave as minhas mãos com os seus crimes", acrescenta, numa aparente referência a Trump.





Descreve, no documento, que usaria no ataque armas de menor penetração "para minimizar as baixas", mas que enfrentaria "quase toda a gente" para chegar "aos alvos" em caso de necessidade.





Explica que "a maioria das pessoas 'escolheu' assistir ao discurso de um pedófilo, violador e traidor, e portanto são cúmplices", pelo que essas baixas, argumenta, seriam justificadas. "Mas espero sinceramente que não chegue a esse ponto", acrescenta.



Os investigadores acreditam que o suspeito viajou de comboio de Los Angeles para Chicago e depois de Chicago para Washington D.C. também de comboio, antes de se hospedar no hotel onde se realizou o jantar.

"Este nível de incompetência é insano"





Já dentro do hotel, o suspeito ironizou no manifesto com a "insana" falta de segurança do Washington Hilton. Afirma mesmo que agentes iranianos poderiam ter planeado um ataque muito mais devastador "e ninguém teria reparado em nada".





“A segurança no evento está toda do lado de fora, focada nos manifestantes e nas pessoas que chegam agora, porque aparentemente ninguém pensou no que acontece se alguém fizer o check-in no dia anterior. Tipo, este nível de incompetência é insano, e espero sinceramente que seja corrigido até que este país volte a ter uma liderança realmente competente”, acrescenta.





O suspeito ainda não foi formalmente identificado, mas a Associated Press avançou nas últimas horas que se trata de Cole Tomas Allen, de 31 anos, residente em Torrance, no estado da Califórnia.

O mesmo jornal refere que o atirador se apresenta como "Assassino Federal Amigável" no manifesto, onde assume que pretendia matar funcionários da Administração Trump."Dar a outra face é para quando se é oprimido. Não sou eu a pessoa violada num centro de detenção. Não sou o pescador executado sem julgamento. (...) Não sou um estudante que fizeram explodir, ou uma criança faminta, ou uma adolescente abusada pelos muitos criminosos deste governo.", argumentou.Em entrevista à Fox News,Acrescentou que o suspeito parecia ter "ódio no coração há algum tempo" e que é "fortemente anti-cristão", tendo escrito um manifesto a esse respeito."Ao ler o manifesto, percebe-se que odeia os cristãos, não há dúvidas", acrescentou.