Manobras militares dos EUA põem em causa encontro Kim-Trump

15 Mai, 2018, 20:27 / atualizado em 15 Mai, 2018, 21:05 | Mundo

Segundo a agência noticiosa sul-coreana Yonhap, fontes oficiais da Coreia do Norte ameaçaram cancelar o encontro com Donald Trump, que é suposto ter lugar dentro pouco mennos de um mês em Singapura.





Outras conversações, com altos responsáveis sul-coreanos, marcadas para amanhã, quarta feira, foram já anuladas, segundo a agência noticiosa da Coreia do Norte, KCNA berichtete.





O motivo da viragem são as manobras militares conjuntas entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. As manobras, com o nome de código "Max Thunder", simulam uma invasão da Coreia do Norte, o que naturalmente é visto como provocatório num contexto que parecia ser de distensão.





Com efeito, os presidentes das duas Coreias, KOm JOng-Un e Moon Jae, reuniram-se em 27 de Abril e emitiram uma declaração conjunta, sobre a paz e a reconciliação. Kom Jong-Un afirmou mesmo a sua disposição a desmantelar o arsenal nuclear norte-coreano, com o objectivo de uma "completa desnuclearização" da península coreana.