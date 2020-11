Maradona, colosso da bola com um pé esquerdo na política

Presidentes latino-americanos como Hugo Chávez, da Venezuela, Evo Morales, da Bolívia, e o histórico líder cubano Fidel Castro foram figuras próximas de Maradona. Relações cultivadas a par.Maradona tinha mesmo o rosto de Castro tatuado numa das pernas – além da face de Che Guevara no braço direito. Morreram ambos, Diego e Fidel, no dia 25 de novembro, com uma diferença de quatro anos., chegou a dizer Maradona, que visitou pela última vez o líder da revolução cubana em 2014.O sentimento era mútuo., afirmou um dia Fidel, a quem a lenda argentina dedicou a sua autobiografia, entre outros nomes.

Outros líderes controversos visitados por Maradona foram o ditador líbio Muammar Kadhafi e o autocrata Presidente da Rússia, Vladimir Putin.



Comparto este hermoso vídeo que nos muestra al Comandante Fidel Castro y a Maradona, en un momento muy bonito y jocoso para los dos, que nos dice que vale la pena vivir. ¡Gracias a la Vida, Gracias Dios Santo! pic.twitter.com/9H1ePL6hDe — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 26, 2020

Da primeira década do século XXI ressalta uma viagem à então Venezuela de Chávez, onde Maradona não poupou nos elogios ao Presidente da camisa vermelha:Estes laços perduraram com o successor de Chávez, Nicolás Maduro, que, no Twitter, publicou no dia da morte de Maradona o registo de vídeo de um encontro entre o futebolista e Fidel Castro.“Partilho este belo vídeo que nos mostra o Comandante Fidel Castro e Maradona, num momento muito bonito e jocoso para ambos, que nos diz que vale a pena viver. Obrigado à vida! Obrigado Santo Deus!”, escreveu o Presidente venezuelano.

“Um golpe orquestrado na Bolívia”

Também o boliviano Evo Morales granjeou a simpatia de Maradona, de quem recebeu apoio público quando se viu obrigado a abandonar o seu país, na sequência de uma grande vaga de manifestações.No Instagram, Maradona chegou mesmo a repudiar o que descreveu como “um golpe orquestrado na Bolívia”:Outro instante gravado a cinzel na galeria colorida que foi a vida doteve lugar no Vaticano, quando João Paulo II ocupava o trono de Pedro. Maradona questionou na autobiografia a riqueza da Igreja Católica:

A relação com a Igreja de Roma seria de algum modo reabilitada com a escolha de Francisco, o Papa argentino, para a sucessão de Bento XVI.



Foi em 2005, ano da reabilitação em Cuba, que resumiu assim o seu – a espaços contraditório – bilhete de identidade anti-imperialista: “Com Fidel Castro, Lula e Nestor Kirchner, creio que podemos formar uma boa aliança contra a pobreza, a corrupção e romper com a relação filial com os Estados Unidos”.