Marcelo assinala que foi atingido "território português em plena Ucrânia"

Foto: Tiago Petinga - Lusa

O presidente da República reagiu já à notícia do ataque com mísseis russos que danificou a embaixada portuguesa em Kiev. Embora reconheça que o alvo pudesse não ser exatamente esse, Marcelo Rebelo de Sousa lamenta que tenha havido "danos" e sublinha que foi atingido "território português em plena Ucrânia".