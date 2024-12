Retaliação russa. Nova vaga de mísseis balísticos lançada sobre Kiev

Na capital ucraniana foram ouvidas pelo menos três explosões durante a madrugada., revelou a administração de Kiev.Serhiy Popko, responsável pela administração militar de Kiev, frisou os, numa altura em que as temperaturas rondam os quatros graus negativos.

As autoridades militares ucranianas revelaram também que abateram 40 drones dos 65 lançados durante a madrugada desta sexta-feira.

“Como resultado do ataque inimigo, nove pessoas ficaram feridas, quatro das quais foram hospitalizadas, Os destroços caíram em quatro áreas, incendiando carros e edifícios”, revelou o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, na rede social Telegram.“Os serviços de emergência estão a trabalhar em todo o lado”, acrescentou.“Míssil balístico vindo do norte!”, avisou o exército numa mensagem no Telegram, quase três anos após o início da invasão russa da Ucrânia, numa guerra que já custou dezenas de milhares de vidas.Os ataques também atingiram infraestruturas “essenciais”, privando de eletricidade “até 60 mil” casas, disse o governador regional Oleksander Prokudin no Telegram.As, na fronteira com a Rússia, com o objetivo de recapturar a cidade de Kupiansk. A cidade foi ocupada pelo exército russo no início da sua invasão em fevereiro de 2022, tendo sido depois libertada pelas forças ucranianas numa contraofensiva relâmpago em setembro do mesmo ano.

Kupiansk, um importante centro ferroviário neste sector, é atravessada pelo rio Oskil, que se tornou uma linha de frente de facto entre as tropas russas e ucranianas.



O exército russo, que tem vindo a avançar mais rapidamente no leste da Ucrânia nos últimos meses, intensificou os seus ataques nesta zona, que tenta reconquistar há meses, nomeadamente tentando atravessar novamente o rio.

Resposta ao ataque a Rostov

O Ministério da Defesa russo afirmou que o ataque com mísseis balísticos Iskander-M/KN-23 foi efetuado em resposta a um ataque ucraniano com mísseis na região fronteiriça russa de Rostov, na quinta-feira. No qual a Ucrânia usou mísseis fornecidos pelos EUA e pelo Reino Unido.”, afirmou o Ministério russo da Defesa em comunicado.Moscovo afirmou na quinta-feira que a Ucrânia tinha lançado seis mísseis ATACMS de longo alcance fabricados nos EUA e quatro mísseis StormShadow de fabrico britânico contra a região de Rostov, no sul da Rússia.O Ministério da Defesa russo acrescentou que o "".

“Os objetivos do ataque foram alcançados. Todos os alvos foram atingidos”, sublinhou o Ministério.





Segundo a Reuters, que cita a agência estatal russa RIA, Moscovo tomou controlo de mais duas povoações na região ucraniana de Donetsk, Uspenivka e Novopustynka.



A Rússia tem estado a avançar em direção à cidade estratégica de Pokrovsk, tendo as suas forças chegado a uma distância de três quilómetros na semana passada. Uspenivka fica a cerca de 20 quilómetros de Pokrovsk e Novopustynka a cerca de 16.