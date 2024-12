Danos materiais. Ataque russo com mísseis atinge embaixada portuguesa em Kiev

Os danos foram ligeiros. Há vidros partidos e portas empenadas.

Além da embaixada portuguesa, também as representações diplomáticas de Argentina, Albânia e Montenegro foram atingidas. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros, são várias as instalações diplomáticas que "estão no mesmo edifício".. Mas é absolutamente inaceitável que possa haver ataques que tenham impacto ou visem instalações diplomáticas", acrescentou o governante.Ainda de acordo com Paulo Rangel, ", uma vez que o embaixador não está em Lisboa,", porque, de acordo com todas as regras diplomáticas internacionais,".