Marcelo com Lula. Conversa foi dominada pela situação internacional

Foto: Paulo Novais - Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa já não se desloca a Brasília para se encontrar com Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro desistiu do convite feito ao chefe de Estado português depois deste se ter encontrado com Lula da Silva. Lula já anunciou que se vai candidatar contra Bolsonaro nas eleições de outubro.