Marcelo defende afirmação marítima de Portugal com investimento militar

Marcelo Rebelo de Sousa falava numa cerimónia a bordo do navio-patrulha Setúbal, da Marinha portuguesa, atracado na Cidade do Cabo, primeiro ponto do programa de celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na África do Sul.

Num discurso perante os marinheiros do navio Setúbal e do submarino Arpão, que se encontra também na Cidade do Cabo, o chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas referiu que ali perto fica o Cabo da Boa Esperança, antes denominado Cabo das Tormentas, e recordou o feito do navegador português Bartolomeu Dias, que o dobrou em 1488.

"Foi através do mar que Portugal construiu a sua identidade, e foi com as armadas de então que se estabeleceram laços que ainda hoje perduram em todas as latitudes. É esse mesmo mar que nos impele hoje a ver Portugal, não enquanto um país periférico da Europa, mas antes como uma nação central do Atlântico", disse.

Segundo o Presidente da República, "Portugal deve, por isso, sempre pugnar pela sua afirmação como um dos maiores países marítimos do mundo, olhando o mar de forma renovada, continuando a elevá-lo dia após dia a componente essencial do seu desígnio de sempre, e, portanto, do futuro de sucessivas gerações".

Para isso, no seu entender, "é necessário que haja visão estratégica e ambição política", porque "a localização geográfica, só por si, nada garante", e as Forças Armadas Portuguesas e em particular a Armada "devem desempenhar um papel fundamental".

"Faz sentido reafirmar, e reafirmar reiteradamente, aquilo que todos comungamos: a necessidade imperiosa de investimento permanente nas capacidades e equipamentos militares, mas também na valorização do papel dos militares na sociedade, nas suas carreiras, nos seus regimes de prestação de serviço e seu sistema estatutário e retributivo", acrescentou.

Estavam presentes nesta cerimónia a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, general José Nunes da Fonseca, e o chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Henrique Gouveia e Melo.

Marcelo Rebelo de Sousa manifestou emoção e orgulho ao visitar esta força nacional destacada e declarou que as comemorações do Dia de Portugal tinham início "no estrangeiro, mas em território nacional, porque a bordo de um navio da Armada".

Sobre o feito de Bartolomeu Dias em 1488, apontou-o como "um dos mais importantes acontecimentos da história da navegação marítima mundial", que "anunciou a afirmação global de Portugal", e enalteceu essas "armadas de então".

"Armadas que foram o eixo fundamental da edificação do período porventura mais áureo da nossa história, que ligou de forma indelével o mar a Portugal. Desde esses tempos, falar de Portugal é o mesmo que falar do mar, e dizer portugueses é o mesmo que dizer marinheiros. Foi esta constante exploração marítima que tornou Portugal num país de emigração, desde o século XV", declarou.

O Presidente da República acrescentou que as Forças Armadas Portuguesas, "continuam a assumir um papel cada vez mais relevante e insubstituível na política externa do Estado, na senda dos seus antepassados quinhentistas"

O navio Setúbal e o submarino Arpão participam na missão "Mar Aberto", que se enquadra na cooperação no domínio da defesa no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e do projeto Presenças Marítimas Coordenadas da União Europeia (PMC-UE).

Marcelo Rebelo de Sousa chegou hoje à África do Sul, onde ficará até quinta-feira, para comemorar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Na terça-feira, será recebido em Pretória pelo Presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa, em visita oficial qualificada como de Estado pelas autoridades sul-africanas.

Na quarta-feira, as comemorações do Dia de Portugal irão prosseguir em Joanesburgo e Pretória, contando também com a participação do primeiro-ministro, António Costa, vindo de Angola, juntamente com o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.