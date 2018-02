Marcelo diz que sai de São Tomé "de alma cheia"

Lusa22 Fev, 2018, 17:01 | Mundo

"Não pode haver experiência mais gratificante do que esta, saio de alma cheia por aquilo que vi neste grande país, por aquilo que há de grande na conjugação de São Tomé e Príncipe e Portugal e do que há de projetos para o futuro", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente falava aos jornalistas para fazer o balanço da visita de Estado de três dias a São Tomé e Príncipe, que hoje termina.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou o calor, "se possível ainda mais acentuado, mais jovem, mais dinâmico e mais motivador e em que a presença portuguesa esteve um pouco por toda a parte".

Segundo o Presidente, o caminho da "amizade e da fraternidade virada para o futuro" vai ser continuado muito em breve com a visita do primeiro-ministro, António Costa, que deverá acontecer até meados deste ano, e "com outros passos importantes" que completam a "presença social" e "no domínio económico, juntando-se à iniciativa empresarial portuguesa já hoje existente por todo este espetacular país".