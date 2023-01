Marcelo e Lula falaram sobre cooperação económico-empresarial entre Portugal e Brasil

O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que se juntou esta segunda-feira com o homólogo brasileiro, disse ter conversado com Lula da Silva sobre a visita deste a Portugal no 25 de Abril, sobre a cooperação entre os dois países e sobre o papel do Brasil em organizações internacionais nas quais Portugal está incluído.