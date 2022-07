Marcelo encontra-se com Fernando Henrique e Temer em São Paulo

Entre os dois encontros, o Presidente da República deverá visitar uma exposição da artista portuguesa Gabriela Albergaria no Museu de Arte Contemporânea (MAC) da Universidade de São Paulo.

Depois, está previsto que regresse a Portugal via Recife.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou ao Brasil no sábado, para uma sessão comemorativa do centenário da travessia do Atlântico Sul, no Rio de Janeiro, e para a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que tem Portugal como país homenageado.

O chefe de Estado tinha agendado para hoje um encontro com o homólogo brasileiro, mas acabou por não voar para Brasília, porque Jair Bolsonaro fez saber na sexta-feira à comunicação social que tinha decidido cancelar esse convite.

Bolsonaro justificou a decisão com o facto de Marcelo Rebelo de Sousa se reunir no domingo com Lula da Silva em São Paulo.

O Presidente português desvalorizou reiteradamente este episódio, disse que esperava por uma eventual comunicação por escrito do seu homólogo, e no domingo finalmente desistiu de ir a Brasília.

Bolsonaro vai recandidatar-se ao cargo nas presidenciais marcadas para 2 de outubro, nas quais irá defrontar Lula da Silva.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que voltará ao Brasil por ocasião dos 200 anos da independência, em 7 de setembro, e que "aí naturalmente haverá um encontro não só no Congresso mas certamente com o Presidente da República (Jair Bolsonaro)".