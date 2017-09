Marcelo justifica presença na posse de João Lourenço

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa considera que a presença é a forma de reafirmar as relações entre os dois países.



A cerimónia realiza-se na terça-feira e conta com mais de mil convidados nacionais e estrangeiros, entre os quais 30 chefes de Estado e de Governo.



O primeiro ministro António Costa não terá sido convidado e não vai marcar presença.



Na chegada a Luanda, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que o relacionamento mais tenso entre Portugal e Angola justifica não só a presença do Chefe de Estado como a posição de ter sido um dos primeiros países a felicitar a vitória do novo Presidente de Angola.