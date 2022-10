Palavras proferidas num momento em que o candidato derrotado, Jair Bolsonaro, ainda não reconheceu os resultados eleitorais. O presidente português diz que a comunidade internacional acredita que a tomada de posse de Lula da Silva irá decorrer com a mesma tranquilidade e espírito democrático com que decorreram as eleições no país.Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta segunda-feira, em Belém, o chefe de Estado timorense. José Ramos-Horta também comentou o resultado das presidenciais brasileiras, para sair em defesa de Lula da Silva, referindo que "neste mundo conturbado precisamos de líderes como Lula".