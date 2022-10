Marcelo participa em Malta na reunião do Grupo de Arraiolos

Marcelo Rebelo de Sousa tem chegada prevista a Malta ao final da tarde desta quarta-feira e agendado um jantar informal com os chefes de Estado que já estejam na capital de Malta, La Valleta.Este ano a reunião do Grupo de Arraiolos, que junta anualmente presidentes não executivos de vários Estados-membros da União Europeia (UE) e que foi uma iniciativa lançada por Jorge Sampaio, quando era Presidente da República, realiza-se no Centro de Conferências do Mediterrâneo, em La Valetta, na quinta-feira.O arranque do 17.º encontro do Grupo de Arraiolos está previsto para as 11h00 de quinta-feira, depois da tradicional foto de família, com a primeira sessão de trabalho dedicada a avaliar a eficácia da UE enquanto ator global “perante as ameaças iminentes em particular nas vizinhanças Sul e a Leste”.Além de decorrer num contexto de guerra na Europa, depois da ofensiva militar lançada no final de fevereiro pela Rússia e que nos últimos dias culminou numa proclamação de anexação de territórios ucranianos por aquele país (já considerada ilegal por vários países, incluindo Portugal), este encontro informal de presidentes não executivos realiza-se semana e meia depois das eleições legislativas em Itália, com a vitória de uma coligação de direita e extrema-direita.