Marcelo quer "patamar mais ambicioso" nas relações entre Portugal e São Tomé e Príncipe

"A minha vinda aqui visa traduzir o subir de um patamar mais ambicioso no relacionamento entre as nossas pátrias", disse, justificando que "São Tomé e Príncipe é uma prioridade estratégica para Portugal", tal como "Portugal é uma prioridade estratégica para São Tomé".

Marcelo Rebelo de Sousa falava após um encontro de cerca de meia hora com o seu homólogo são-tomense, Evaristo Carvalho, no âmbito da visita de Estado de três dias que hoje iniciou ao país africano.

O Presidente português referiu ainda que é preciso agora "estudar e preparar novas fórmulas" para reforçar a cooperação entre os dois países.

Marcelo Rebelo de Sousa foi recebido no Palácio do povo por Evaristo Carvalho, com honras militares e uma atuação do grupo tradicional Tragédia de Marquês de Mântua de Mine Riboquino.