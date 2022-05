Marcelo Rebelo de Sousa discursa no Parlamento de Timor-Leste

O Presidente da República participa no 20.º aniversário da restauração da independência de Timor-Leste. No Parlamento timorense, defendeu que Portugal “tem tentado sempre estar com Timor-Leste”, mas defende que os 20 anos que se seguem devem conduzir a “um salto enorme em frente na ambição” entre os dois países.