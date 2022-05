O Presidente da República afirmou hoje em Díli que queria terminar o mandato sem dissolver o parlamento, ao contrário do que fizeram os seus antecessores, mas acabou por tomar essa decisão perante "um bloqueio grave".





No último dia da visita a Timor- Leste, Marcelo visitou ainda o museu da resistência, teve um almoço com professores portugueses e tem um encontro bilateral no palácio presidencial com Ramos Horta. Xanana Gusmão também vai estar presente, mas como amigo.