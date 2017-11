Mariano Rajoy pede voto da maioria silenciosa para recuperar a Catalunha

RTP12 Nov, 2017, 16:09 / atualizado em 12 Nov, 2017, 16:18 | Mundo

O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, disse este domingo que é preciso “recuperar a Catalunha” assim como “a democracia e a liberdade” e garantiu que só decidiu intervir na autonomia à região “depois de ter esgotado todas as vias”.

“Não abandonem”

Liberdade para os "presos políticos"

Na primeira visita à Catalunha depois da aplicação do artigo 155 da Constituição espanhola, Rajoy defendeu a medida como modo de pôr fim ao “delírio” dos independentistas.O líder espanhol garante que só a tomou depois de ter esgotado as tentativas de travar “a escalada de agressão à convivência”. Além disso, afirmou, era preciso “devolver a legalidade às instituições da Catalunha”.Mariano Rajoy, que é também líder do Partido Popular, pediu ainda às empresas que “não abandonem” a Catalunha, depois de 2.400 já terem saído desde o início da crise catalã, e ainda aos espanhóis para não boicotarem os produtos catalães.A deslocação de Mariano Rajoy à Catalunha deve-se à apresentação da candidatura de Xavier García Albiol como candidato dos populares às eleições regionais catalãs.As eleições foram convocadas em outubro, depois de o Executivo espanhol ter decidido aplicar o artigo 155º da Constituição e suspendido a autonomia da Catalunha. Foi a resposta de Rajoy à declaração unilateral de independência saída do Parlamento catalão a 27 de outubro. O executivo regional foi destituído e o parlamento regional dissolvido.Carles Puigdemont encontra-se em Bruxelas, sendo atualmente alvo de um mandado de captura europeu. O presidente destituído da Catalunha aguarda que a justiça belga decida se acata o pedido das autoridades espanholas.No sábado, o presidente destituído dadirigiu-se às centenas de milhares de manifestantes que participaram numa marcha em Barcelona. Num vídeo previamente gravado, Carles Puigdemont pediu aos manifestantes para que se façam ouvir em todo o mundo.Segundo a polícia municipal, 750 mil pessoas participaram nesta manifestação convocada pelas organizações independentistas Assembleia Nacional Catalã e Omnium.c/agênciasOs manifestantes exigiram a libertação dos dirigentes independentistas que se encontram detidos, nomeadamente os líderes das duas organizações, Jordi Sánchez e Jordi Cuixart. Os catalães pediram ainda que sejam libertados os oito membros do governo catalão destituído que estão em prisão preventiva.À frente da manifestação, onde eram visíveis rostos do independentismo e familiares dos detidos, iam duas faixas escritas em catalão: “Liberdade para os presos políticos” e “Somos uma república”.Esta gigantesca manifestação acontece a pouco mais de um mês das eleições regionais. Apesar de Carles Puigedmont ter apelado a uma lista unitária de independentistas, a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) já desfez a coligação com o PdeCat e anunciou que não vai participar num movimento independentista unido.A crise catalã provocou também um divórcio na autarquia de Barcelona. O partido Barcelona em Comum de Ada Colau aprovou com 54 por cento dos votos o fim do acordo com os socialistas catalães. É a resposta ao apoio que os socialistas deram à decisão de Mariano Rajoy de suspender a autonomia catalã.