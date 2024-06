Em conversa com o Terra Europa, a investigadora analisa a vitória do Partido Popular Europeu como um reforço da estabilidade do Parlamento Europeu.

A extrema-direita não cresceu significativamente como as sondagens previam. A análise é de Marina Costa Lobo, Diretora do Instituto de Ciências Sociais, da Universidade de Lisboa. Mas a vitória do partido de extrema-direita francês, Frente Nacional, levou o Presidente Emmanuel Macron a dissolver a Assembleia Nacional na noite eleitoral.