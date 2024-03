Marinha portuguesa vigia navios de guerra russos em Zona Económica Exclusiva

, tendo iniciado durante a madrugada do dia 22 de março terminando, hoje, dia 24 de março, pela madrugada”, lê-se na nota enviada às redações.

Crédito: Marinha portuguesa



A Marinha indica que

Tais missões, prossegue o comunicado, visam “garantir a segurança dos espaços marítimos nacionais e contribuir para a defesa coletiva no quadro da Aliança Atlântica”.

“A Marinha continuará a acompanhar a passagem deste tipo de navios e a monitorizar, através da ação do Centro de Operações Marítimas, os espaços marítimos sob soberania ou jurisdição nacional de modo a garantir que não são realizadas quaisquer atividades lesivas para o país e a promover e proteger os interesses de Portugal no e através do mar”, remata a Armada.

Crédito: Marinha portuguesa



. Uma missão então levada a cabo por 58 operacionais a bordo da corveta NRP António Enes.Em dezembro de 2023, o NRP Mondego havia monitorizado o cargueiro AORL KAMA, da Federação Russa, “após entrada na Zona Económica Exclusiva de Portugal Continental”. E