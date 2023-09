Foto: Reuters

Uma corrida contra o tempo. Em Marrocos, quase duas semanas depois do grave sismo, as instituições de apoio humanitário preveem um agravamento das dificuldades nas regiões montanhosas, quando chegar o inverno. A jornalista Oriana Barcelos entrevistou um responsável da Cruz Vermelha Internacional que está no país e que alerta para a falta de meios, para enfrentar o frio e as chuvas.