Mau tempo abate-se sobre a Catalunha. Autoridades procuram organizar resposta em Valência

. O litoral de Barcelona encontra-se sob aviso vermelho e multiplicam-se já vídeos nas redes sociais.

No Aeroporto El Prat, em Barcelona, pelo menos 50 voos foram cancelados ou sofreram atrasos. Há mesmo zonas inundadas, com passageiros a caminharem descalços.

A Catalunha acordou com quase toda a província de Tarragona em estado de alerta devido às chuvas que caíram durante a noite e a Generalitat emitiu avisos que afetam quase metade da comunidade catalã, abrangendo as regiões de Tarragona, o sul e o centro de Barcelona e parte dos Pirenéus. Em algumas cidades do sul e ao longo da costa da Catalunha, caíram até 150 litros por metro quadrado durante a noite. Os bombeiros receberam 164 chamadas por inundação de pisos térreos e uma família teve de ser retirada da sua habitação.









O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha decidiu igualmente suspender os atos judiciais nos tribunais da província de Tarragona.





A circulação de comboios foi suspensa e o trânsito condicionado por cortes de estradas. A Proteção Civil pede prudência à população.

O Instituto de Meteorologia catalão, Meteocat, emitiu um aviso de intensidade de precipitação para os municípios de Vallès Occidental, Bages, Barcelona, Maresme, Vallès Oriental e Moianès, onde é possível a ocorrência de precipitação com uma intensidade de 20 mm em 30 minutos.





Ara mateix, la precipitació més intensa afecta punts del sector central del litoral i del prelitoral. Fa poca estona, l'EMA de Vacarisses (el Vallès Occidental) acumulava fins a 20,2 mm en 30 minuts. L'estructura convectiva es desplaça lentament de sud-oest a nord-est. pic.twitter.com/C4go7DCXPH — Meteocat (@meteocat) November 4, 2024 Valência

, um dia depois de ter visitado Paiporta, um dos epicentros da tragédia na Comunidade Valenciana, onde centenas de pessoas apuparam os monarcas espanhóis, juntamente com o presidente do Governo, Pedro Sánchez, e o presidente da Comunidade, Carlos Mazón., onde morreram pelo menos 213 pessoas no temporal de terça-feira da semana passada,, que foi pela primeira vez adotada no domingo.





As autoridades justificam a decisão com o objetivo de facilitar os trabalhos de garantia e restabelecimento dos serviços essenciais nas zonas afetadas, incluindo a distribuição de água e alimentos e a reposição total do fornecimento de energia e das telecomunicações.

Em Valência, os trabalhos das equipas de resgate estão a concentrar-se agora em garagens e parques de estacionamento que permanecem alagados. Há ainda cerca de três mil casas sem eletricidade e metade das redes de telemóvel ainda não foram repostas.





Ana Romeu, correspondente da RTP em Espanha

O presidente da Câmara de Adaia, Guillermo Luján, assegurou que o parque de estacionamento do centro comercial Bonaire, com capacidade para cinco mil veículos, estava “num nível mínimo de ocupação” quando ocorreram as inundações na passada terça-feira.



Esta segunda-feira, os bombeiros revelaram que as cerca de 50 a 60 viaturas que se encontravam no parque subterrâneo estavam vazias e que no domingo percorram "todo o parque de estacionamento e felizmente não encontrámos nenhum corpo”.









El buque Galicia de @Armada_esp ha llegado a #Valencia con su dotación habitual, compuesta por 147 marinos, a la que se han sumado: 104 Infantes de Marina, 36 marinos del Grupo Naval de Playa y 25 marinos de la Unidad Aérea Embarcada. pic.twitter.com/jnMdBPRoC8 — Ministerio Defensa (@Defensagob) November 4, 2024 O navio Galicia, da Marinha espanhola, chegou esta segunda-feira ao porto de Valência para se juntar aos trabalhos de reconstrução na sequência dos danos causados pelo temporal em várias zonas da província, segundo o Ministério da Defesa.

A Guardia Civil, que aumentou para cerca de 5.200 o número de efetivos destacados nas zonas da província de Valência afetadas pela DANA, realizou mais de 36.115 salvamentos e resgates de pessoas em povoações e nas vias rodoviárias.As autoridades fizeram um apelo ao teletrabalho esta semana em todas as atividades que não estejam relacionadas com os serviços essenciais e decidiram manter as escolas e universidades fechadas nos próximos dias. Vinte e dois municípios da comunidade de Valência informaram o Ministério Regional da Educação de que não poderão prestar serviços educativos durante esta semana, de 4 a 8 de novembro, enquanto outros avançaram com encerramentos específicos.Com 100 fuzileiros doa bordo, o navio transporta camiões com alimentos, água, material de apoio e um helicóptero SH-60F.Também esta segunda-feira,Oito estradas nas províncias de Valência e Castellón permanecem fechadas ou intransitáveis esta segunda-feira devido às fortes chuvas causadas pelo temporal.

c/ agências