Milhares de voluntários continuam a chegar aos subúrbios de Valência

Uma onda de Solidariedade que está a comover os espanhóis.E a chuva pode voltar em força à região de Valência.A Agência Estatal de Meteorologia espanhola prevê para este domingo aguaceiros e tempestades fortes ou muito fortes e persistentes nas regiões da Catalunha, Comunidade Valenciana, Múrcia e nas ilhas Baleares.Está previsto chover entre 100 e 150 litros por metro quadrado nas zonas já afetadas pelas cheias nas próximas horas.

A costa sul de Valência já está em alerta vermelho o que equivale a risco extremo.





Chuva que fez os reis de Espanha adiar a visita a esta região, depois de ter sido apupado e agredido com lama pela população presente em Paiporta. Uma das localidades valencianas mais afetadas pelas cheias, onde morreram de 62 pessoas.

Uma multidão enfurecida, aos gritos, cercou os monarcas espanhóis e a dada altura o Rei teve de continuar sozinho o percurso, entre a população a tentar acalmar os ânimos.





Protestos em que os populares questionavam “afinal onde estava Pedro Sanches”, que já tinha abandonado o local.Para este domingo a Agência Estatal de Meteorologia espanhola prevê precipitação acumulada de 90 mm entre as 6 da tarde e as 11 da noite hora de Madrid.Os moradores das zonas mais afetadas a norte de Valência estão a ser aconselhados através de altifalantes a deixar os trabalhos de limpeza e a abrigarem-se nos pisos mais elevados dos prédios.Entretanto na Andaluzia as autoridades de Múrcia enviaram um alerta para os telemóveis por causa do risco de inundações.