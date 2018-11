Mayday! Mayday! Mayday! Como e quando começou este sinal de emergência?

Alexandre Brito - RTP13 Nov, 2018, 12:02 / atualizado em 13 Nov, 2018, 12:21 | Mundo

Não tem nada a ver com um qualquer dia de maio, como pode à partida parecer pela palavra.





O termo Mayday, para alertar para uma situação de emergência, foi inventado por Frederick Stanley Mockford, em 1923. Um operador de rádio no aeroporto de Croydon, em Londres, a quem foi pedido para chegar a uma palavra que fosse entendida em várias linguas como sinal de alerta para um problema grave.





Como na altura o tráfego aéreo era particularmente intenso entre o aeroporto de Londres e o de Paris - Le Bourget - Mockford sugeriu a expressão Mayday. Uma derivação do francês "m´aidez", que significa "socorro".





Ficou ainda estabelecido que a palavra "Mayday" deve ser dita três vezes seguidas para prevenir qualquer confusão com outra palavra e para que as pessoas na torre de controlo a entendam claramente de forma a ativarem todo o dispositivo de socorro.



Também três vezes seguidas porque as comunicações rádio na altura não eram tão claras como são nos dias de hoje.





Em 1927, a Convenção Radiotelegráfica Internacional adotou o termo "Mayday" como sinal de emergência.





Nos dias de hoje o "Mayday" é utilizado também por marinheiros, tal como por alguns serviços de emergência.





Nesta reportagem da Antena 1, pode ouvir as comunicações do Embraer E190 da Air Astana, que teve que realizar uma aterragem de emergência em Beja depois de alguns momentos preocupantes em que os pilotos do avião perderam o controlo do mesmo. Logo no início, o piloto alerta para situação dizendo três vezes "Mayday".