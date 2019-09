Medicamento para a próstata pode retardar doença de Parkinson

RTP18 Set, 2019, 11:42 / atualizado em 18 Set, 2019, 11:42 | Mundo

“Embora seja prematuro falar sobre uma cura, as descobertas têm o potencial de mudar a vida das pessoas com Parkinson”, afirmou Michael Welsh, responsável por esta investigação.



No centro desta descoberta está a terazosina, uma substância que, até então, era conhecida por aliviar a hiperplasia prostática benigna (HBP), relaxando os músculos da bexiga e da próstata. Mas os investigadores descobriram que pode ter outra ação benéfica, agindo nas células cerebrais danificadas pela doença de Parkinson.



Ao longo da investigação, realizada sobre milhares de pacientes com HBP e Parkinson, os investigadores chegaram à conclusão que o medicamente previne a degeneração das células cerebrais ao ativar uma enzima chamada PGK1.



O Parkinson é uma doença progressiva que afeta o cérebro e para a qual atualmente não há cura. Os tratamentos existentes podem ajudar com alguns dos sintomas, mas não conseguem retardar ou reverter a perda de neurónios que ocorre com a doença.



Assim, se esta descoberta se confirmar, o medicamento poderá retardar a progressão de Parkinson, algo impossível atualmente.

Resultados promissores mas não finais

O medicamento começou por ser testado em animais roedores e o resultado foi positivo, retardando ou parando a destruição das células nervosas.



De seguida, a equipa a cargo desta investigação quis avaliar se o efeito era idêntico nos humanos. Para tal, os investigadores estudaram 2800 pacientes de Parkinson que tomam terazosina ou medicamentos similares que ativam a enzima PGK1, comparando-os com outros 15 409 pacientes, também eles com Parkinson, mas que seguem um tratamento diferente onde a enzima PGK1 não é ativada.



Desta análise, concluíram que os pacientes que tomaram o medicamento que ativa a enzima PGK1 tiveram melhores resultados e um retardamento da progressão de Parkinson.



Apesar dos resultados encorajadores, os pesquisadores preveem novos estudos em ensaios clínicos, para ter a certeza que o medicamento é seguro e eficaz contra o Parkinson.



David Dexter, do Parkinson's UK, acredita que “embora seja cedo, ambos os estudos em animais e em pessoas que já tomam o medicamento mostram sinais promissores que precisam ser mais investigados”.



"Hoje, temos zero tratamentos que alteram o curso progressivo desta doença neurodegenerativa. É um estado terrível, porque à medida que a população envelhece, a doença de Parkinson será cada vez mais comum. Portanto esta é uma área de pesquisa muito estimulante ", concluiu Michael Welsh.