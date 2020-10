Médico do hospital Walter Reed critica comportamento de Trump como "loucura"

Trump deu uma volta dentro de um veículo SUV, sempre com a máscara, e acompanhado cim os seus guarda-costas, acenando para a pequena multidão que se juntara diante do Centro Médico Walter Reed.





O Dr. James Phillip, médico do hospital Walter Reed, que está a tratar o presidente, considerou no twitter ter-se tratado de uma "loucura" [insanity], visto que "todas e cada uma das pessoas que estavam no veículo durante aquele 'passeio' presidencial inteiramente desnecessário vão ter de ficar em quarentena durante 14 dias. Podem ficar doentes. Podem morrer. Por teatro político. Comandados por Trump para porem as suas vidas em risco por teatro. Isto é loucura".





Num outro tweet Phillips acrescentou ainda que "a irresponsabilidade é assombrosa".





Entretanto, a NBS noticiou que a primeira dama, Melania Trump, não tenciona deixar a Casa Branca para ir visitar o marido ao hospital, para não pôr em perigo outros funcionários da presidência. Segundo uma fonte da Casa Branca disse àquela cadeia televisiva, "isso poria em perigo os agentes que a levassem lá e a equipa médica que a conduziria a ele".