Médicos italianos avisam colegas europeus: "Preparem-se. Vai ser duro"

No documento, assinado por vários médicos italianos, lê-se que que cerca de 10 por cento de todas as pessoas infetadas com o novo coronavírus precisam de cuidados intensivos. Estes especialistas dizem que os hospitais estão com dificuldade em dar resposta.





Na nota, que foi enviada para a Sociedade Europeia de Cuidados Intensivos , especialistas das Universidade de Milão revelam o difícil que tem sido tratar os doentes.





Há várias pessoas que têm de ser internadas com falhas severas do pulmão e com necessidade de ventilação como suporte para conseguirem respirar.





Dizem ainda que é vital que os hospitais estejam preparados com equipamento de proteção e que os médicos devem ser instruídos sobre como os utilizar.





"Vai ser duro. Vai ser difícil", dizem. Uma das preocupações que apontam é a possibilidade de os próprios profissionais de saúde ficaram infetados.





Um dos médicos diz que pessoas mais novas também estão a ser atingidas. As idades dos doentes varia entre os 46 e os 83 anos. Apesar de tudo, apenas uma pequena parte acaba por desenvolver problemas graves, dizem os médicos italianos.