Covid-19. A situação do novo coronavírus ao minuto no país e no mundo

A instituição de Ensino Superior pede ainda a quem tenha vindo de países com casos confirmados de Covid-19 que se submeta, de forma voluntária, a um período de quarentena de 14 dias após chegada ao país. As medidas surgem depois de ter sido confirmado um caso positivo na Universidade.





Entretanto, já foram montadas as tendas do hospital de campanha que vai funcionar no Hospital de São João, no Porto. As instalações provisórias vão servir para evitar que os casos suspeitos de infeção por o novo coronavírus passem pelas urgências hospitalares. Por enquanto são seis as tendas instaladas, mas há capacidade para instalar 17 tendas. O recurso a mais espaços vai ser analisado diariamente de acordo com o evoluir do número de casos.



Durante a noite, ficou feita a instalação, falta agora dotar os espaços de camas e de todo o material médico necessário para começar a acolher os casos suspeitos. O Centro Hospitalar e Universitário de São João é o que tem mais doentes em isolamento por causa do surto de Covid-19.







Lá fora, o primeiro-ministro italiano anunciou a proibição de entradas e saídas da Lombardia e de outras 14 províncias para limitar a propagação do Covid-19 que já causou 233 mortes e 5.061 infetados em todo o país.



Giuseppe Conte apareceu às 02:30 horas diante dos jornalistas para explicar que o decreto é difícil, mas necessário para "conter a propagação do contágio".



"Ao mesmo tempo, devemos reagir para não sobrecarregar os hospitais", disse o primeiro-ministro italiano.



"Não podemos mais permitir que as pessoas sejam infetadas", sublinhou confirmando que para além da Lombardia, cuja capital é Milão, as outras províncias que se tornaram "zona vermelha" são Modena, Parma, Placência, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Veneza, Pádua, Verbano Cus- Osola, Treviso, Vercelli, Novara, Asti e Alexandria.



O número de províncias que ficam em isolamento é maior do que aquele que tinha sido adiantado pela comunicação social que tinha tido acesso ao decreto inicial.



A medida de quarentena, imposta até 03 de abril, similar à que foi tomada em janeiro na província chinesa em Hubei, pode afetar cerca de 16 milhões de pessoas.







A Itália anunciou igualmente o encerramento de todos os museus, teatros e cinemas em todo o território, até 3 de abril, para combater a propagação do novo coronavírus.



Para além destas medidas, o despacho, agora divulgado no site do Governo, determina o encerramento de pubs, salas de jogos, escolas de dança, discotecas e outros locais semelhantes, em todo o território nacional.







Na Coreia do Sul, um dos países mais afetados pelo coronavírus fora da China Continental, o número de casos voltou a aumentar, embora a uma taxa de crescimento inferior à dos últimos dias.



Em relação a sábado, as autoridades dizem que há 93 novos casos. No total, no país, há 7134 pessoas com coronavírus.







Na China, pelo menos quatro pessoas morreram na sequência do desmoronamento de um hotel que albergava pessoas em quarentena por terem estado em contacto com pacientes infetados com o Covid-19, anunciaram as autoridades.



Das 71 pessoas presas nos escombros, 42 já foram retiradas.



Entre os retirados, encontravam-se quatro mortos e cinco em estado grave, apontou o Ministério de Situações de Emergência da China, em comunicado.