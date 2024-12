Médicos Sem Fronteiras acusam Israel de converter Gaza em "armadilha mortal"

Reuters

A organização humanitária destaca o colapso do sistema de saúde e os bloqueios à entrada de ajuda no terreno como dois dos problemas mais graves e com maior impacto na vida dos palestinianos.



Os Médicos Sem Fronteiras sublinham que não há mais tempo a perder para proteger sobreviventes



As autoridades de saúde de Gaza apontam para mais de 45 mil mortos e mais de 100 mil feridos, vítimas dos bombardeamentos de Israel. A ONU estima que a reconstrução do território possa demorar décadas.



A investida israelita, em resposta aos ataques lançados pelo Hamas em outubro do ano passado, leva já 14 meses.