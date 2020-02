Medidas contra o surto em Macau afetam formação de 800 alunos de português no IPOR

As medidas para reduzir o risco de transmissão do novo coronavírus estão a afetar 800 formandos do Instituto Português do Oriente (IPOR), que está a apostar no ensino por videoconferência, disse hoje à Lusa o diretor da instituição.