Médio Oriente. Hamas divulgou nomes das quatro israelitas a libertar este sábado

As militares Liri Albag, Karina Ariev, Danielle Gilboa e Naama Levy devem ser libertados este sábado, de acordo com uma breve declaração de Abu Obeida, porta-voz do braço armado do Hamas. As quatro mulheres israelitas foram sequestradas pelo Hamas da base militar em Nahal Oz, durante o ataque surpresa do grupo ao sul de Israel a 7 de outubro de 2023. Estão desde então mantidas reféns em Gaza.





A base de observação de Nahal Oz, a apenas um quilómetro da Faixa de Gaza, foi um dos primeiros pontos atacados em 7 de outubro de 2023 pelos islamitas, onde mataram 66 militares, incluindo 15 observadores, e raptaram outros seis. O trabalho destes militares consistia na vigilância de movimentos suspeitos dos milicianos palestinianos ao longo da fronteira para garantir a segurança das comunidades e cidades próximas.







No início da semana, as autoridades israelitas indicaram que esperavam que Arbel Yehoud, a última refém civil em Gaza, fosse libertada este fim de semana. No entanto, o nome da israelita não consta nesta lista divulgada pelo Hamas.



Também esta sexta-feira, espera-se que seja publicada uma lista dos prisioneiros palestinianos que serão libertados pelas forças israelitas. De acordo com os detalhes do acordo de cessar-fogo com o Hamas, Israel libertará 50 prisioneiros palestinianos por cada mulher soldado israelita, o que significa que pelo menos 200 dos reclusos deverão sair até sábado.





A primeira fase do acordo, que deverá durar seis semanas e começou no domingo passado, deverá permitir a libertação de 33 reféns detidos em Gaza em troca de um número muito maior de prisioneiros palestinianos detidos por Israel.



“Hoje, o Hamas vai entregar os nomes das quatro prisioneiras, no âmbito da segunda fase da troca” de reféns por prisioneiros palestinianos detidos por Israel, disse esta manhã Bassem Naim, membro do gabinete político do grupo, numa entrevista telefónica à agência francesa AFP.



Esta fase inicial do cessar-fogo e de libertação de reféns em Gaza entrou em vigor no domingo, 19 de janeiro, e até agora resultou na libertação de três reféns israelitas e 90 prisioneiros palestinianos. Segundo o acordo, imediatamente após a libertação dos quatro novos reféns, “as pessoas deslocadas no sul da Faixa de Gaza começarão a regressar ao norte”, explicou o dirigente do Hamas.



Um comité formado pelo Egito e pelo Qatar vai superviosonar a aplicação do acordo no terreno, acrescentou Naim.





“O acordo sobre o próximo grupo na primeira fase do acordo estipula que todas as mulheres soldados de ocupação serão libertadas em troca de 30 prisioneiros palestinianos que cumprem penas de prisão perpétua e 20 prisioneiros condenados a penas longas”, especificou um outro dirigente do Hamas, Nahed al-Fajuri.



Uma fonte palestiniana próxima do Hamas descreveu também um processo idêntico ao do passado domingo, bem como o dos reféns libertados durante a anterior trégua, no final de novembro de 2023.



“As Brigadas Al-Qassam [braço armado do Hamas] e outras fações da resistência vão libertar os quatro reféns no sábado, antes da hora prevista”, e entregá-los ao Comité Internacional da Cruz Vermelha, acrescentou a fonte.





Após as próximas libertações, vão permanecer na Faixa de Gaza 87 reféns, mas Israel estima que pelo menos 35 estejam mortas. Como o Hamas ainda não forneceu uma lista dos reféns que ainda estão vivos, a condição dos prisioneiros que vão sair da Faixa de Gaza no sábado é desconhecida.



Quando as quatro militares deixarem a Faixa de Gaza, três mulheres permanecerão no enclave - são parte da lista de 33 que o Hamas deverá libertar durante a primeira fase do acordo de cessar-fogo com Israel.