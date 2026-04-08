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Médio Oriente. Os pontos que vão estar em negociação a partir de sexta-feira

Médio Oriente. Os pontos que vão estar em negociação a partir de sexta-feira

As negociações entre o Irão e os Estados Unidos para pôr fim à guerra arrancam sexta-feira em Islamabad - a capital do Paquistão. Negociações que têm como base uma proposta com 10 pontos, feita pelo governo iraniano e enviado a Washington através da mediação paquistanesa.

RTP Antena 1 /
Foto: Nathan Howard - Reuters

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Entre os vários pontos está a coordenação da navegação do Estreito de Ormuz com as forças armadas do Irão, fim da guerra com o Irão e grupos pró iranianos, retirada das forças militares norte-americanas da região, entre outros.

Luís Peixoto – RTP Antena 1

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