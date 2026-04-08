Mundo
Guerra no Médio Oriente
Médio Oriente. Os pontos que vão estar em negociação a partir de sexta-feira
As negociações entre o Irão e os Estados Unidos para pôr fim à guerra arrancam sexta-feira em Islamabad - a capital do Paquistão. Negociações que têm como base uma proposta com 10 pontos, feita pelo governo iraniano e enviado a Washington através da mediação paquistanesa.
Entre os vários pontos está a coordenação da navegação do Estreito de Ormuz com as forças armadas do Irão, fim da guerra com o Irão e grupos pró iranianos, retirada das forças militares norte-americanas da região, entre outros.
Luís Peixoto – RTP Antena 1
Luís Peixoto – RTP Antena 1