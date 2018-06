Meral Aksener, a candidata que quer derrubar Erdogan

RTP18 Jun, 2018, 11:21 / atualizado em 18 Jun, 2018, 11:22 | Mundo

Meral Aksener tem percorrido as cidades turcas para recolher peças coloridas de tecido, conhecidas como yemeni, dos seus apoiantes. De acordo com a tradição turca, as discussões entre homens terminam quando uma mulher lança o seu véu ao chão.



Se vier a derrubar nas urnas o Presidente Recep Tayyip Erdogan, a candidata colocará em exposição os véus em Cankaya, na capital Ancara, onde se localiza o Palácio Presidencial.





Aksener promete restaurar a democracia e consertar o sistema judiciário turco. “A Turquia tem sido governada por uma severa figura masculina por muito tempo”, disse à CNN, durante a sua campanha, prometendo mudanças no panorama político através da formação de centro-direita Bom Partido (IYI).



Alguns dos seus seus admiradores chamam-lhe “a dama de ferro” da Turquia. Outros atribuem-lhe o nome de Asena, uma mítica loba azul que lidera as tribos turcas para fora do perigo.





“Algumas pessoas chamam-me irmã, mas há muitos jovens que me chamam Mãe Meral. Eu gosto de ser uma mãe”, afirmou Aksener.

A carreira política