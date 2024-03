Mergulhadores encontram corpos de duas vítimas do colapso da ponte de Baltimore

De acordo com a polícia do Maryland,. As vítimas são o mexicano Alejandro Fernández Fuentes, de 35 anos, e o guatemalteco Dorlián Castillo Cabrera, de 26 anos.A mesma fonte adiantou ainda queNa terça-feira à noite, as autoridades norte-americanas suspenderam as operações de resgate, devido às condições de insegurança, de visibilidade e meteorológicas, e consideraram como mortos os seis desaparecidos. Neste momento,Os operacionais estão, contudo, com dificuldades em manter as buscas por causa dos detritos da ponte e dos veículos que caíram à água e que as autoridades acreditam que podem conter outros corpos.

Navio transportava químicos perigosos



De acordo com os responsáveis pelas investigações do acidente, o cargueiro transportava 56 contentores com materiais químicos perigosos, que caíram à água com o impacto.A presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes explicou, numa conferência de imprensa, que alguns desses contentores se partiram com o embate contra a ponte e caíram no rio Patapsco. Por essa razão,O governador do Maryland, Wes Moore, disse à comunicação social que os mergulhadores estavam “lá em baixo, na escuridão, onde podem literalmente ver cerca de 30 centímetros à frente deles”, e rodeados por metal mutilado.Jennifer Homendy previu ainda que a investigação sobre o acidente e o desabamento da infraestrutura, que causou a morte de seis trabalhadores que tapavam buracos na ponte, vai demorar entre um e dois anos.